Ліга Європи

Організатори визначились із чотирма претендентами на нагороду.

Перший ігровий день Ліги Європи УЄФА в її оновленому форматі залишився позаду, і 18 команд уже встигли провести свої стартові матчі в основній частині змагань.

При цьому лише два колективи не відзначались забитими м’ячами — київське Динамо, яке програло римському Лаціо (0:3) та болгарський Лудогорець, який поступився празькій Славії (0:2).

У решті зустрічей 14 колективів відзначились 23 м’ячами, тоді як найбільш результативними виявились ігри в першому часовому слоті — АЗ Алкмар — Ельфсборг та Буде/Глімт — Порту (по 3:2).

Серед усіх цих голів організатори змагань визначили четвірку, які претендуватимуть на звання найкращого за перший ігровий день.

— Макс Мерштедт (Гоффенгайм) / проти Мідтьюлланна (1:1);

— Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед) / проти Твенте (1:1);

— Даріо Осоріо (Мідтьюлланн) / проти Гоффенгайма (1:1);

— Єнс-Петер Гауг (Буде-Глімт) / проти Порту (3:2).

Переглянути голи можна на сайті організаторів змагань.

Проголосувати за найкращий м’яч середи в Лізі Європи можна нижче в цій новині.