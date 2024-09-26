Ліга Європи

Жахлива статистика.

В рамках 1-го туру Ліги Європи київське Динамо у Гамбурзі поступилося римському Лаціо (0:3).

Для "біло-синіх" ця гра стала 13-ю поспіль на стадії групового етапу єврокубків без перемог. Востаннє Динамо К обігравало угорський Ференцварош (1:0) у шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів в 2020 році.

Після перемоги над угорцями, київська команда одного разу зіграли унічию та п'ять разів програла в Лізі чемпіонів сезону-2021/22 і з аналогічним результатом завершила сезон-2022/23 у Лізі Європи.