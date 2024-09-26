Ліга Європи

Керманич Динамо дав свій коментар після матчу Ліги Європи.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ після матчу проти Лаціо (0:3) в Гамбурзі, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

"Біло-сині" стартували з розгромної поразки в оновленій Лізі Європи УЄФА.

"Безумовно, дуже прикро програвати матчі, особливо на старті, та й загалом із таким рахунком. Але на такому рівні суперники не вибачають помилки. Ми подарували опоненту два голи, які було забито через центральну зону. Ми ще подивимося ці моменти, розберемо їх, але давати супернику таку фору неприпустимо", — зазначив спеціаліст.

Він відповів, чому його підопічним не вистачало ефективності попереду.

"Ми виходили на цю гру й прагнули грати саме у футбол. Можна було закритися, чекати, але я хочу дати своїм гравцям можливість саме грати у футбол, створювати комбінації, завершувати їх. У нас були можливості, але ми пропустили через помилки саме в центрі захисту. І щось додати з цього приводу мені складно. Це, мабуть, свідчить про клас Лаціо — коли є такі можливості, вони їх використовують", — сказав Шовковський.

Керманич Динамо також поділився, наскільки на гру команди вплинув швидкий гол Лаціо та отримане Себальйосом пошкодження.

"Не можу сказати, що травма Себальйоса якось особливо вплинула. Але, знову ж таки, повторюся, що ми припустилися значних помилок, і саме ці помилки в оборонних діях. Не буду зупинятися на окремих футболістах, але, на мою думку, ми не маємо права дозволяти супернику так просто проходити через центр оборони та давати можливість забивати м'ячі", — додав він.

Зазначимо, що наступним суперником "біло-синіх" у Лізі Європи буде Гоффенгайм. Матч у Німеччині відбудеться 3 жовтня (початок — о 19:45 за Києвом).