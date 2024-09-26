Ліга Європи

Нічия на Олд Траффорд.

Півзахисник нідерландського Твенте Юрі Регер висловився про матч 1-го туру Ліги Європи з Манчестер Юнайтед (1:1). Цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.

"Рахунок 1:1, і ми набрали одне очко, але думаємо, що можемо пишатися собою. Перед матчем у пресі писали, що ми приїдемо сюди і в нас не буде шансів. Але ми продемонстрували хороший настрій в обороні. Крім того, ми непогано володіли м'ячем і продемонстрували хороший футбол. Я думаю, ми показали Європі, як вміємо грати.

До пропущеного голу в нас було кілька моментів. Уннершталль, наш воротар, запобіг одному шансу суперника в першому таймі, а також на останніх хвилинах зробив кілька дуже хороших сейвів, але ми теж створювали свої моменти, тож можемо пишатися собою.

Ми будемо йти від матчу до матчу, але це дуже хороший початок для нас", — заявив Регер.