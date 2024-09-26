Ліга Європи

Тренер розчарований діями своєї команди.

Керманич МЮ Ерік тен Гаг прокоментував нічию з Твенте в матчі ЛЄ

"Гол – це відповідальність усієї команди, гравець Твенте міг протягнути м'яч по полю без зупинки. Не можна так просто пропускати.

Ми ще раз переконалися, що потрібно продовжувати грати протягом усього матчу, і за рахунку 1:0 потрібно продовжувати грати та намагатися забити другий. Це перша гра турніру, і перемога була б дуже важливою, – сказав тен Гаг.