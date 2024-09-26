Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють римська Рома та баскський Атлетік.

Італійська Рома та баскський Атлетік. зіграють у першому турі Ліги Європи УЄФА на Стадіо Олімпіко.

Іван Юрич, після перемоги над фріульським Удінезе (3:0), залучив до стартового складу Ермосо в трійці центральних захисників, тоді як Коне, Бальданці та Анхеліньйо гратимуть у центральній вісі, а Артем Добвик звично розташується в атаці.

Ернесто Вальверде, на тлі перемоги над Сельтою з Віго (3:1), використав із перших хвилин Горосабеля та Берчіче на флангах оборони, тоді як Галаррета повернеться до опорної зони, а Унаї Гомес та Джало гратимуть під нападником.

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Коне, Крістанте, Бальданці, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.

Запасні: Рен. Марін, Раян, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Суле, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.



Атлетік: Агірресабала — Горосабель, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос, Галаррета — І. Вільямс, У. Гомес, Джало — Гурусета.

Запасні: Паділья, Весга, Беренгер, Н. Вільямс, Нуньєс, Лекуе, Де Маркос, Мартон, Серрано, Хаурегісар, Бойро.



Гра Рома — Атлетік почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.