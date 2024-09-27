Ліга Європи

Португалець розпочинає з перемоги.

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував перемогу над бельгійським Юніон Сен-Жилуа (2:1) в рамках першого туру Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ключовим моментом став наш перший гол. До цього моменту Юніон грав добре та створював нам складнощі. Цей гол трохи збив перебіг гри.

У другому таймі ми були набагато сильнішими, грали краще за них, створили багато шансів ще до того, як забили другий м'яч.

Другий ключовий момент трапився після червоної картки та пенальті, що зробило гру відкритою в останні сім хвилин. Думаю, з нашого боку було наївно вважати, що перемога у нас в кишені. Сталася ситуація, яка змусила нас трохи напружитися.

Але врешті-решт у цьому новому турнірі ми всі намагаємося зрозуміти, скільки очок потрібно, щоб пройти далі, залишитися в першій або другій групах. Раз нам це незрозуміло, найкраще набирати очки. Тепер у нас є три, рухаємося до другого туру", — сказав "Особливий".