Ліга Європи

Відбулися перші матчі сьогоднішнього ігрового дня у єврокубках.

Сьогодні, 26 вересня, відбуваються заключні матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи.

У першому матчі шотландський Рейнджерс у гостях обіграв шведський Мальме з рахунком 2:0.

Перемогу шотландцям, які виступали у кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо, забезпечили голи у виконанні Недіма Байрамі та Росса Маккосленда.

Мальме — Рейнджерс 0:2

Голи: Байрамі, 1, Маккосленд, 76.

У другій грі турецький Фенербахче не без проблем переміг бельгійський Юніон з рахунком 2:1.

У складі турецької команди голом відзначився Чаглар Сьоюнджю, а Крістіан Берджесс зрізав м'яч у свої ворота. Гості свій єдиний м'яч забили на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму зусиллями Росса Сайкса.

Також на другій компенсованій хвилині до другого тайму Франьйо Іванович не реалізував пенальті.

При цьому обидві команди закінчували матч удесятьох — у турків за другу жовту картку на 90 хвилині було вилучено Брайта Осаї-Семюела, а у бельгійців — Кевін Макаллістер отримав пряме вилучення на 74 хвилині.

Фенербахче — Юніон 2:1

Голи: Сьоюнджю, 26, Берджесс, 82 (автогол) — Сайкс, 90+3.

На 90+2 хвилині Франьйо Іванович (Юніон) не реалізував пенальті.