Ліга Європи

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У четвер, 3 жовтня, у Зінсхаймі в рамках 2-го туру загального раунду Ліги Європи Гоффенгайм прийматиме Динамо.

Початок гри – о 19:45 за київським часом.

Аналітики віддають перевагу господарям поєдинку. Коефіцієнт на перемогу киян – 4,69, на нічию – 4,17, а на перемогу німців – 1,72.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито понад два м'ячі — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.86.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.66.

Можна ризикнути поставити, що Динамо заб'є перший гол в зустрічі. На це дається привабливий коефіцієнт 1.98.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Гоффенгайм — Динамо на нашому сайті.