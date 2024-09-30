Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги Європи, що відбудеться 3 жовтня та розпочнеться о 19:45.

Динамо у четвер, 3 жовтня, зіграє другий матч загального етапу Ліги Європи. Підопічні тренера Олександра Шовковського зіграють на виїзді з німецьким Гоффенгаймом.

Зустріч приймає стадіон "Рейн-Некар-Арена". Початок гри – о 19:45 за київським часом.

Раніше команди не зустрічались між собою.

Онлайн-трансляція матчу Гоффенгайм — Динамо:

Трансляція розпочнеться в день матчу.

У першому турі нового сезону ЛЄ, що проходить в оновленому форматі, Динамо розгромно програло італійському Лаціо (0:3), а Гоффенгайм у Данії поділив очки з Мітьюлландом (1:1).

Окрім Лаціо та Гофенгайма підопічні Шовковського зіграють проти Ференцвароша, Вікторії Плзень, РФШ, Роми, Реал Сосьєдада та Галатасарая.