Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного раунду Ліги Європи, який пройде 3 жовтня, розпочавшись о 19:45.

У рамках другого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Гоффенгайм зустрінеться з київським Динамо.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ЧЕТВЕР, 3 ЖОВТНЯ, 19:45. РЕЙН-НЕКАР-АРЕНА, ЗІНСГАЙМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕКСАНДАР СТАВРЄВ (ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Гоффенгайм до сьогоднішньої зустрічі підходить із дуже невдалою серією у вигляді п'яти поспіль матчів без перемог у всіх турнірах (1Н, 4П; 7:14). У минулому, п'ятому турі Бундесліги колектив Пеллегріно Матараццо чудово відкрив домашній поєдинок із Вердером, протягом перших 12-ти хвилин тричі уразивши ворота гостей. Однак, вилучення захисника Стенлі Нсокі запустило "ефект доміно", який призвів до рахунку 3:3 ще до кінця першого тайму та звитяги бременців у підсумку (3:4). Після стартових п'яти поєдинків Гоффенгайм із другим найгіршим у чемпіонаті Німеччини захистом (15 пропущених) іде на 16-й сходинці турнірної таблиці, маючи лише три залікових бали.

У першому турі основного етапу Ліги Європи німецький клуб гостював у данського Мідтьюлланна. Господарі поля були близькі до здобуття трьох залікових балів, але дивовижний удар вихованця Гоффенгайма Макса Мерштедта на останній хвилині основного часу врятував нічию (1:1) для підопічних Матараццо.

Із Динамо Гоффенгайм ніколи не зустрічався, але протистояв Шахтарю на груповому етапі (квартет F) Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19. В Україні німецький клуб зіграв унічию (2:2), а от на власному полі зазнав поразки (2:3). Командою тоді опікувався нинішній головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.

Після поєдинку з Динамо на Гоффенгайм у ході основного етапу чекають зустрічі з Порту (В), Ліоном (Д), Брагою (В), ФКСБ (Д), Тоттенгемом (Д) та Андерлехтом (В).

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Пеллегріно Матараццо. Так, на перемогу Гоффенгайма пропонується коефіцієнт 2.03, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.85. Можна розглянути варіант "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5" із показником 1.89 або "Діапазон голів: 2-3", на який пропонується коефіцієнт 1.95.

Динамо стартувало в оновленій Лізі Європи з розгромної поразки. Колектив Олександра Шовковського в німецькому Гамбурзі поступився Лаціо (0:3). Для "біло-синіх" це був 13-й поспіль матч групового/основного етапу єврокубків, в якому вони не знають смаку перемог. Перервати цю серію сьогодні було б для киян чималим успіхом.

Після невдачі в поєдинку з римлянами на Динамо чекало дербі берегів Дніпра. У виїзному матчі проти Лівого Берега підопічні Шовковського зробили зі своїм суперником те саме, що з ними самими сталося чотирма днями раніше. Дебютні голи Тараса Михавка та Валентина Рубчинського за "біло-синіх" і результативний удар Володимира Бражка з центра поля принесли Динамо перемогу з рахунком 3:0. Столичний клуб із найкращим у чемпіонаті України захистом (три пропущених після семи поєдинків) і без поразок продовжує лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи Олександрію за додатковими показниками.

Минулим суперником Динамо з Німеччини в єврокубках була Баварія. На груповому етапі (квартет Е) Ліги чемпіонів УЄФА-2021/22 кияни поступилися мюнхенцям як на виїзді (5:0), так і вдома (2:1). Керманичем гранда Бундесліги тоді був... Юліан Нагельсманн.

Після поєдинку з Гоффенгаймом на Динамо в ході основного етапу чекають зустрічі з Ромою (В), Ференцварошем (Д), пльзенською Вікторією (Д), Сосьєдадом (В), Галатасараєм (В) і РФШ (Д).

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Пеллегріно Матараццо, головний тренер Гоффенгайма: "Динамо грає за класичною системою 4-3-3 і хоче домінувати на полі. Володіючи м'ячем, вони хочуть створювати моменти за допомогою конструктивного футболу. Захищаючись, вони високо пресингують. У нас є план, як чинити на них тиск. Ми також хочемо завдати шкоди супернику, коли володіємо м'ячем. Однак, справа не тільки в плані, але й у його реалізації на полі. Ми досягнемо успіху, якщо нам це [реалізація плану] вдасться".

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо: "Ми чудово розуміємо, що з німецькими командами завжди непросто грати. Гоффенгайм минулого сезону виступав дуже добре, у цьому поки не може знайти свою гру, але це в жодному разі не свідчить про слабкість команди. Багато виконавців грають на дійсно високому рівні й загроза може виходити від будь-якої ланки".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Гоффенгайм: Бауманн — Дрекслер, Грілліч, Акпогума — Кадержабек, Штах, Тохумджу, Прасс — Гложек, Бюльтер — Табакович

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Ванат, Кабаєв

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися. Однак, мала місце зустріч між "молодіжками" (U-19) Гоффенгайма та Динамо в Німеччині у рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА-2018/19.

Основний час завершився з рахунком 0:0, тоді як у серії пенальті сильнішими були господарі поля (4:2). Одразу кілька нинішніх гравців киян брали участь у тому матчі (Нещерет, Вівчаренко, Біловар, Попов) або хоча б були в заявці (Ванат).

ПОТОЧНА ФОРМА