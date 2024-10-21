Ліга Європи

Football.ua розповідає, де дивитися матч Ліги Європи.

У четвер, 24 жовтня на стадіоні Олімпіко в Римі відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА між Ромою і Динамо.

Рома — Динамо: прогноз букмекерів

Рома — Динамо: онлайн-трансляція

Італійська команда поки що набрала лише одне очко в перших двох зустрічах, тоді як Динамо зазнало двох поразок.

Де і як дивитися матч Рома — Динамо?

Усі поєдинки основного етапу головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру — платформа MEGOGO. У прямому ефірі матч буде доступний в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Початок гри — о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що востаннє Рома і Динамо зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні-2007/08. Тоді італійці здобули дві перемоги — 2:0 і 4:1.