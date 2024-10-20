Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У четвер, 24 жовтня, Динамо проведе виїзний поєдинок основного етапу Ліги Європи, в якому суперником "біло-синіх" буде Рома.

Єврокубкова зустріч пройде на Стадіо Олімпіко (Рим). Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

За версією букмекерів, Рома є фаворитом протистояння. Так, на перемогу італійців можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 5.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Роми і тотал менше 3,5", який оцінюється коефіцієнтом 2.48.

Показником 1.90 представлено варіант "Діапазон голів: 2-3".

Також радимо звернути увагу на сценарій "Обидві заб'ють: ні з тоталом менше 3,5", оцінений коефіцієнтом 2.19.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Рома — Динамо можна буде на Football.ua.