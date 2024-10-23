Ліга Європи

Тренер досі переживає за команду, яку раніше очолював.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловився напередодні матчу з МЮ в рамках 3-го туру Ліги Європи.

"Бажаю всього найкращого Манчестер Юнайтед. Я був там щасливий, ми виграли Лігу Європи, посіли друге місце у лізі…».

Я залишив клуб з добрими почуттями до вболівальників. Якщо справи у МЮ йдуть не так, я нещасливий", — заявив португалець.

Португалець був тренером манкуніанців з 2016 по 2018 рік.

Матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед пройде 24 жовтня о 22:00.