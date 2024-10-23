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Гра у відповідь пройде 6 листопада.

У плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА київське Динамо у номінально домашньому матчі не змогло обіграти словенський Марибор. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині після невдалого виходу киян зі своєї половини поля. Після помилки в опорній зоні та метушні, м'яч відскочив до Ніка Подлесніка, який не довго думаючи пробив по воротах з-за меж штрафного майданчика, залишивши В'ячеслава Суркіса не при справі.

Потім на 67 хвилині Іван Андрійко, який вийшов на заміну, чудово виконав подачу зі штрафного, після чого Олександр Пейкрішвілі зіграв на випередження та в дотик переправив м'яч у сітку воріт словенців.

Таким чином, нічия та володар путівки до наступного раунду турніру визначитися у матчі-відповіді, який пройде 6 листопада.

Динамо Київ U-19 — Марибор U-19 1:1

Голи: Пейкрішвілі, 67 — Подлеснік, 37.

Динамо Київ U-19: Суркіс — Дикий, Зазарченко, Сизонюк, Коробов — Осипенко (Лобко, 85), Іщенко, Пейкрішвілі — Редушко (Андрейко, 66), Кремчанін, Пономаренко (Люсін, 84).

Марибор U-19: Антоніч — Сенековіч, Крамбергер, Рашид, Лорбек — Остерц (Корен, 66), Віхер, Беловіч (Завбі, 66) — Віденович (Мілошевич, 86), Меско, Подлеснік.

Попередження: Іщенко, Пономаренко.