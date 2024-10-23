Україна

Тренер готується до Класичного.

Коуч Шахтаря Маріно Пушич висловився про матч з Динамо в рамках УПЛ.

"Дербі – завжди особлива гра. Ми вже протистояли їм двічі. Люди також думають, що це вирішальна гра: якщо вони здобудуть перемогу, то отримають дев’ять очок переваги, якщо ми, то отримаємо тільки три.

Це справді дуже важливий поєдинок, проте все ще не вирішальний – ще зарано. Їм теж треба увійти в цей ритм. Ми тепер будемо повертатися, а це приблизно 20 годин у дорозі, і нам знадобиться два дні на відновлення. Буде цікава гра", — вважає Пушич.

Матч Динамо — Шахтар відбудеться в неділю, 27 жовтня, початок о 18:00.