Ліга Європи

Керманич київського Динамо висловився про майбутній матч Ліги Європи проти Роми.

У рамках третього туру основного раунду Ліги Європи УЄФА київське Динамо вирушить у гості до римської Роми.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився очікування від майбутнього протистояння з італійським клубом.

"Безумовно, ви маєте розуміти, що відбувається в нашій країні. І ми маємо дякувати владі, нашому Президенту, що вони вольовим рішенням дозволили проводити чемпіонат у країні, де відбувається війна. На сьогоднішній день усі команди мають проблеми з фінансами, логістикою, а також із залученням кваліфікованих легіонерів, що додає певних негативних наслідків до якості тієї гри, яку ми бажали показувати як у внутрішньому чемпіонаті, так і на міжнародній арені.

Ліга Європи – це другий турнір після Ліги чемпіонів, де грають команди, які, з одного боку, є невдахами, оскільки не потрапили до Ліги чемпіонів, а з іншого – грають на дуже високому рівні, майже завжди беруть участь у єврокубках. У цьому плані, якщо ми говоримо про футбол в Україні, то ми говоримо про виживання, а якщо ми говоримо про міжнародні турніри, то потрібно дивитися лише вперед та розуміти, що на сьогоднішній день ми здобуваємо певний досвід та робимо все від нас залежне, щоб зростати та досягати, приміром, рівня тієї ж Серії А, яка входить до п'ятірки найкращих ліг Європи.

Тому я вважаю, що це для нас дуже важливий досвід, це для нас важливі матчі, які дають нам можливість бачити свій рівень та робити все можливе, аби зростати, граючи з командами, які, будемо відвертими, знаходяться на топовому рівні. Я сподіваюся, що війна в нашій країні закінчиться, і ми зможемо розвиватися та робити все від нас залежне, аби наздоганяти європейський футбол та робити все можливе, аби футбол у нашій країні виходив на більш високий рівень.

Щодо Роми, то десь у 20-х числах у команди змінився головний тренер. При тому, що команда забиває не так багато в чемпіонаті, але при цьому й мало пропускає. Рома має великий відсоток ударів у площину воріт, що свідчить про те, що вони прагнуть грати в атакуючий швидкісний футбол. Також вони забивають у другій половині матчу, що свідчить про їхній хороший фізичний стан.

Якщо ми говоримо конкретно про матч із Інтером, то він загалом був рівним, але вирішальною стала помилка захисника, який підслизнувся, у результаті чого пройшла швидка атака Інтера, що завершилася голом. При цьому Рома також мала непогані моменти для взяття воріт. Безумовно, Довбик додав їм додаткові можливості, які вони використовують в атаці. Тому я чудово розумію, що у нас завтра буде непростий матч із командою, що представляє один із топ-чемпіонатів Європи. І ми будемо намагатися використати ті моменти, на які звернули увагу при підготовці до цієї гри – як в обороні, так і в атаці", — цитує слова Олександра Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок Рома — Динамо в рамках третього туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 відбудеться в четвер, 24 жовтня, о 19:45 за Києвом.