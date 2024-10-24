Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють турецький Фенербахче та Манчестер Юнайтед.

Турецький Фенербахче та англійський Манчестер Юнайтед зіграють у рамках третього туру Ліги Європи УЄФА на Шюкрю Сараджоглу.

Жозе Моурінью, у порівнянні з нічиєю проти нідерландського Твенте (1:1), залучив до стартового складу Сьоюнджю та Осаї-Семюела до захисту, тоді як Сен-Максімен з'явиться на лівому фланзі атаки.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над Брентфордом (2:1), використав із перших хвилин Лінделефа в центрі оборони, тоді як Мазрауї та Угарте гратимуть в опорній зоні, а Зіркзе очолить атаку.

Фенербахче: Лівакович — Мюльдюр, Джіку, Сьоюнджю, Осаї-Семюел — Амрабат, Фред, Шиманські — Тадич, Ен-Несірі, Сен-Максімен.

Запасні: Егрібаят, Четін, Акайдін, Юксек, Яндаш, Джеко, Кахведжі, Тосун, Дурсун, Бекао, Тограк, Акчічек.



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Лінделеф, Мартінес — Мазрауї, Угарте — Рашфорд, Еріксен, Гарначо — Зіркзе.

Запасні: Баїндир, Гітон, Гойлунн, Діалло, Каземіро, Антоні, Вітлі, Амасс, Оганнеє.



Гра Фенербахче — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.