Ліга Європи

Український нападник скривдив українську команду в Лізі Європи УЄФА.

Єврокубковий тиждень для українського футболу продовжувався матчами як окремих футболістів по різних кутах Європи, так і безпосередньо грою за участі нашого представника в Лізі Європи УЄФА київського Динамо. Команда Олександра Шовковського стартувала в цьому розіграші невдало, поступившись римському Лаціо (0:3) та німецькому Гоффенгайму (0:2) в перших двох турах, але на цьому турнірні перегони для неї точно не завершувались.

Далі була зупинка у Вічному місті, Римі, де без українського сліду віднедавна також не обходиться. Місцева Рома та її нападник Артем Довбик готували прийом для "біло-синіх" на Стадіо Олімпіко, добре розуміючи, що на суперників найближчими вихідними очікуватиме надзвичайно принципове та відповідальне Класичне проти донецького Шахтаря. Звісно, "вовки" цей момент прагнули використати на власну користь, бо й у команди Івана Юрича із здобутими очками в Лізі Європи було все кепського — нічия проти баскського Атлетіка (1:1) та поразка від шведського Ельфсборга (0:1).

Власне, Олександр Шовковський дав чітко зрозуміти пріоритети власної команди на цьому тижні. Динамо виставило резервний склад, тоді як суперники також не обійшлись без ротації, проте її глибина й близько не сягала рівня зміну у складі киян. На грі це позначалось одразу, ще й "біло-сині" спробували зіграти в комбінованому стилі з трьома центральними захисниками, тож навчатись довелось безпосередньо за ходом справи.

Без помилок за таких умов просто не обійтись. І якщо першу половину тайму Динамо ще більш-менш витримало без особливих пригод, то вже на 22 хвилині Михавко не знайшов нічого кращого, аніж за шорти схопити Бальданці, який увірвався до правого флангу штрафного. Це був немов би подарунок для Артема Довбика, який одразу схопив м’яч до рук і розлучився з ним лише перед підготовкою удару в лівий нижній кут.

І якщо б уже в наступній атаці той-таки Бальданці ударом із правого флангу штрафного поцілив у дальній, кут, томи б говорили після завершення гри зовсім про інші речі. Але гравець Роми не влучив, після чого "вовки" все ж таки вирішили не ризикувати й збавили оберти.

Будемо відверті, Динамо цим фактором могло й мало користуватись, але спочатку Тимчик не влучив у дальній кут ударом із правого краю чужих володінь із передачі Герреро, а потім його потенційний асист зіпсував панамець, пробивши з близької відстані точно в голкіпера Свілара. Насправді, кияни таки спрямували м’яч у сітку чужих воріт за кілька миттєвостей після того, але відскок від ударе все того ж Герреро Волошин замикав із явного офсайду, тож ніхто навіть не квапився святкувати.

Усе це давало нам зрозуміти, що Рома геть не безгрішна, а її перевага за рахунком може розтанути так само швидко, як і з’явитись. Але для цього треба було наступити собі на горло й переламати хід подій уже від початку другого тайму, чого не сталось. Не сталось і після того, як Шовковський усе ж таки вирішив долучати гравців "основи", але й Юрич без діла не сидів, тож там, де у Динамо з’являвся Шапаренко, у Роми виходив на заміну Дібала. Концепція зрозуміла.

І тут уже треба домовлятись, як сприймати події останніх хвилин. Бо, із одного боку, був момент із ударом головою від Михайленка на завершення подачі кутового з лівого флангу на дальню, але м’яч пройшов повз ворота. А були й моменти в Шомуродова, і лишень той факт, що нападник "вовків" їх не реалізував, красномовно дає відповідь на питання, чому Довбик — основний, а не Ельдор. Спойлер: не тільки через гроші, витрачені на трансфер. Загалом, без голів та без перемог і надалі.

У наступному турі італійська Рома гостюватиме у бельгійського Юніона, тоді як київське Динамо прийматиме угорський Ференцварош.— Динамо Київ 1:0Довбик, 23 (пен.)Свілар — Челік, Ндіка, Ермосо — Залевські, Коне, Ле Фе (Крістанте, 53), Пізіллі (Пеллегріні, 68), Анхеліньйо — Бальданці (Дібала, 68), Довбик (Шомуродов, 53).Нещерет — Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Михайленко (Буяльський, 81), Андрієвський (Шапаренко, 63), Рубчинський (Бражко, 63) — Тимчик, Герреро (Ванат, 68), Волошин (Кабаєв, 63).Попередження: Анхеліньйо — Михавко, Рубчинський, Кабаєв, Шапаренко