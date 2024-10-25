Ліга Європи

Португалець не стримав емоцій проти колишньої команди.

Жозе Моурінью був вилучений у другому таймі гри Фенербахче з Манчестер Юнайтед.

На 56-й хвилині півзахисник манкуніанців Мануель Угарте у своєму штрафному зачепив праву ногу Брайта Осеї-Семюела, який вже віддав передачу, і захисник турецької команди впав на газон.

Головний суддя Клеман Тюрпен не став призначати одинадцятиметровий. Більше того, француз вилучив обуреного таким рішенням головного тренера Фенербахче.

Слід зазначити, що Осеї-Семюел, лежачи на землі, тримався за ліву ногу і надалі кульгав саме на неї.

Зазначимо, що в підсумку гра завершилася нічиєю з рахунком 1:1. Поєдинок проходив у Стамбулі.