Ліга Європи

Португалець відзначив гру своєї команди.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував гру своєї команди в матчі 3-го туру загального етапу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед (1:1). Цитує португальського фахівця BBC.

"Я знаю, англійські ЗМІ скажуть, що Манчестер Юнайтед грав не дуже добре, але, гадаю, було б справедливо сказати, що ми провели видатний матч та були кращими, ніж вони.

Хороший результат для Манчестер Юнайтед. Вони набрали очко проти нас, а не ми проти них. Ми грали приголомшливо, але на жаль зіграли тільки унічию. Нам не вистачило лише одного голу

Онана зробив два неймовірних сейви. Мій воротар не зумів, а він зробив два неможливих сейви за 10 секунд. Він гравець, який визначив результат цього матчу. Він не зробив 20 порятунків, але зробив два неймовірних", — заявив Моурінью.