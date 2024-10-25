Ліга Європи

Дуже важко даються перемоги МЮ цього сезону.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував нічию в матчі 3-го туру загального етапу Ліги Європи з Фенербахче (1:1). Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Фенербахче — дуже хороший клуб, з хорошими вболівальниками і кількома хорошими гравцями. Це був би дуже хороший фінал.

Ми повинні були краще контролювати м'яч у першому таймі і забивати більше голів, але, чесно кажучи, в них також були хороші моменти. Вони створили нам деякі проблеми. Це хороша команда з хорошим тренером. Однак ми хотіли перемогти. Ми хочемо перемагати в кожній грі", — заявив тен Гаг.

Раніше головний тренер Фенербахче Жозе Моурніью висловився про гру з МЮ.