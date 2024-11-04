Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги Європи, що відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 22:00.

У четвер, 7 листопада, київське Динамо проведе "домашній" поєдинок основного етапу Ліги Європи, у якому суперником буде угорський Ференцварош.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон в Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Шовковського поступилась Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2) та Ромі (0:1).

Історія протистоянь Динамо та Ференцвароша

Ференцварош — Динамо 3:2 (товариський матч у 2013 році)

Ференцварош — Динамо 2:2 (груповий етап ЛЧ-2020/21)

Динамо — Ференцварош 1:0 (груповий етап ЛЧ-2020/21)

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Ференцварош

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Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення єврокубків. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.