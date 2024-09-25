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Ворожі дрони стали великою проблемою для воїнів. Тому вони потребують термінової закупівлі засобу РЕБ для бойового авто.

До редакції Football.ua звернулися бійці першого батальйону 110-ї бригади, які захищають Україну на Покровському напрямку, і попросили допомоги у боротьбі з ворожими дронами, які стали великою проблемою. Зокрема, воїнам потрібен засіб радіоелектронної боротьби для автомобіля, на якому вони виконують бойові завдання.

"Шановні українці, ми, 110 бригада перший батальйон, знаходимось на Донецькому напрямку під Покровськом, і потребуємо допомоги у закупівлі приладу РЕБ на автомобіль, на якому виконуємо завдання по знищенню ворога. Всіх бажаючих, всіх, хто любить Football.ua, всіх, хто любить футбол, хто поважає ЗСУ, дуже просимо нам допомогти по можливості", — повідомили вони у своєму відеозверненні.

Тож оголошуємо збір і закликаємо всіх небайдужих зробити свій внесок у допомогу захисникам країни та наближення нашої перемоги.

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