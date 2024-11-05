Ліга Європи

Досвідчений гравець заявив, що "біло-сині" не втрачають оптимізму.

Правий вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко поділився своїми думками щодо виступів "біло-синіх" у Лізі Європи.

Колектив Олександра Шовковського стартував із трьох поразок і зараз перебуває на передостанній, 35-й сходинці турнірної таблиці ЛЄ.

"Перші три матчі ми провели проти дуже сильних суперників з італійського (Лаціо, Рома) та німецького (Гоффенгайм) чемпіонатів. Наші результати поки що незадовільні, але на це є об'єктивні причини. Ми оптимісти й будемо боротися за кожне очко в наступних поєдинках. Нічого не втрачено, у нас будуть шанси здобути очки та поборотися за вихід до плей-оф", — цитує слова Ярмоленка офіційний сайт Гамбурга.

Зазначимо, що другий і третій тури Ліги Європи 35-річний українець пропустив через пошкодження. Зараз на рахунку Андрія чотири голи в 15 матчах за киян у всіх турнірах цього сезону.

Поєдинок Динамо Київ — Ференцварош у четвертому турі основного етапу ЛЄ на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі відбудеться в четвер, 7 листопада, розпочавшись о 22:00.