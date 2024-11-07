Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного раунду Ліги Європи, який пройде 7 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи нового формату між собою на Олд Траффорд зустрінуться місцевий Ман Юнайтед та ПАОК.

МЮ — ПАОК

ЧЕТВЕР, 7 ЛИСТОПАДА, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Передостання гра Руда ван Ністелроя на посаді тренера Манчестер Юнайтед відбудеться в четвер, коли "червоні дияволи" приймуть на "Олд Траффорд" грецький ПАОК у матчі 4-го туру загального етапу Ліги Європи. Обидві команди зустрінуться вперше у своїй історії.

МЮ до матчу в четвер підходять, маючи чотири нічиїх і дві поразки з останніх шести єврокубкових матчах, що є найгіршим показником з відрізка 1980-1983 років. Після цього провального періоду вони ніколи не поступались сім матчів поспіль.

Наразі манкуніанці посідають 21-ше місце в таблиці Ліги Європи. Під керівництвом колишнього тренера Еріка тен Гага "червоні дияволи" зіграли внічию в трьох стартових матчах турніру, здобувши лише по одному очку проти Твенте, Порту та Фенербахче. Хоча в кожній грі вони вели в рахунку та якось примудрялись втрачати перемогу.

Після невтішних результатів Тен Гаг був звільнений, а його асистент ван Ністелрой в якості тимчасового тренера провів два матчі — перемога 5:2 у Кубку Англії над Лестером та нічия 1:1 з Челсі в АПЛ. Голландець має провести ще два матчі цього тижня, перш ніж Рубен Аморім офіційно стане біля керма команди.

Перед ван Ністелроєм стоїть завдання — перемогти ПАОК за будь-яку ціну, адже раніше манкуніанці виграли всі шість домашніх матчів з грецьким суперником із загальним рахунком 20:1.

ПАОК вперше за чотири роки бере участь у Лізі Європи. Минулого сезону греки дійшли до чвертьфіналу Ліги Конференцій, і є однією з 11 команд, разом з Ман Юнайтед, які не змогли виграти жодного з трьох стартових матчів у цьому сезоні.

"Біло-чорні" зазнали поразки у двох стартових матчах проти Галатасарая (1:3) та ФКШБ (0:1), потім взяли очко в матчі з Вікторією Плзень (2:2).

Посідаючи 30-те місце в турнірній таблиці Ліги Європи, ПАОК виграв лише один з останніх 13 матчів у цьому турнірі, а також зазнав поразки в п'яти з останніх шести виїзних поєдинків.

З усім тим, команда Развана Луческу досить впевнено розпочала захист титулу чемпіона грецької Суперліги в цьому сезоні, набравши 20 очок у 10 стартових матчах. То ж легкої прогулянки Ман Юнайтед не слід очікувати.

У складі Ман Юнайтед відсутні через травми Коббі Майну, Гаррі Магвайр, Люк Шоу, Тайрелл Маласія, Антоні та Лені Йоро.

Мейсон Маунт повернувся до тренувань, але матч у четвер, ймовірно, він пропустить, в той час, як вихід Крістана Еріксена залишається під питанням.

Капітан команди Бруну Фернандеш був дискваліфікований на попередню гру проти Фенербахче, але португалець мусить повернутись у стартовий склад.

Що стосується ПАОКа, то колишній півзахисник Челсі Тіемуе Бакайоко пропустить гру через травму. Інші гравці готові до матчу.

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