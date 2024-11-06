Ліга Європи

Відбувся стартовий матч четвертого туру Ліги Європи.

У стартовому турі основного етапу Ліги Європи турецький Бешикташ обіграв шведський Мальме з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 76 хвилині результативним ударом відзначився Ернест Мучі. Через дев'ять хвилин другий м'яч "орлів" забив Семіх Кілічсой. Шведи відповіли на п'ятій компенсованій хвилині зусиллями Серена Рієкса.

Після чотирьох турів Бешикташ набрав шість очок і піднявся на 14 місце, а у Мальме — три бали та 27 рядок.

Бешикташ — Мальме 2:1

Голи: Мучі, 76, Кілічсой, 85 — Рієкс, 90+5.

Бешикташ: Гюнок — Масуаку, Удуохай, Пауліста (Топчу, 84), Свенссон — Фернандеш, Ндур (Рашіца, 72) — Жоау Маріу (Аль-Мусраті, 72), Рафа Сілва (Учан, 64), Мучі — Кілічсой.

Мальме: Фрідріх — Заттерстрьом, Янссон, Рослер — Бузанелло, Йонсен, Пенья (Розенгрен, 86), Болін (Алі, 72) — Крістіансен, Ботхейм (Рієкс, 86) — Телін (Берг, 73).

Попередження: Масуаку, Пауліста, Кілічсой — Пенья, Янссон.