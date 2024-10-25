Відбулися матчі третього туру другого за значимістю єврокубку.
Мальме - Олімпіакос, Getty Images
25 жовтня 2024, 00:04
Сьогодні, 24 жовтня, відбулися матчі третього туру основного етапу Ліги Європи.
У першому матчі бельгійський Андерлехт на своєму полі обіграв болгарський Лудогорець із рахунком 2:0 завдяки голам Едозі та Дреєра. При цьому гості грали у меншості з 30 хвилини після видалення Кайо Відаля.
Андерлехт — Лудогорець 2:0
Гол: Едозі, 67, Дреєр, 90+5.
Вилучення: Кайо Відаль, 30 (пряма червона картка).
У другій зустрічі іспанський Атлетік переміг чеську Славію з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Ніко Вільямс у першому таймі.
Атлетік — Славія Прага 1:0
Гол: Н. Вільямс, 33.
У третій грі французький Ліон поступився турецькому Бешикташу, а єдиним голом відзначився Фернандеш у середині другого тайму.
Ліон — Бешикташ 0:1
Гол: Фернандеш, 71.
У ще одній зустрічі грецький Олімпіакос у гостях обіграв шведський Мальме – 1:0. Єдиний гол забив Ель-Каабі. При цьому греки не реалізували пенальті 83 хвилині, який виконував той самий Ель-Каабі. Українець Роман Яремчук весь матч просидів на лаві запасних.
Мальме — Олімпіакос 0:1
Гол: Ель-Каабі, 30.
На 83 хвилині Ель-Каабі (Олімпіакос) не реалізував пенальті.
Португальський Порту на своєму полі переміг над німецьким Гоффенгаймом з рахунком 2:0. Перемогу "драконам" забезпечили голи Джало та Саму.
Порту — Гоффенгайм 2:0
Голи: Джало, 45+2, Саму, 75.
Шотландський Рейнджерс розгромив румунську Стяуа з рахунком 4:0. Авторами голів стали Лоренс, Ігамане та Черни, який оформив дубль.
Рейнджерс — Стяуа 4:0
Голи: Лоренс, 10, Черни, 31, 55, Ігамане, 72.
Італійський Лаціо в гостях обіграв нідерландський Твенте з рахунком 2:0 завдяки результативним ударам Педро та Ісаксена. При цьому з 11 хвилини нідерландці грали у меншості після вилучення Уннершталля.
Твенте — Лаціо 0:2
Голи: Педро, 35, Ісаксен, 87.
Вилучення: Уннершталль, 11 (пряма червона картка).
Насамкінець лондонський Тоттенгем обіграв нідерландський АЗ з рахунком 1:0. Перемогу "шпорам" забезпечив точний удар Рішарлісона з пенальті на 52 хвилині. Нідерландці закінчували матч у меншості після вилучення Вольфе на 85 хвилині.
Тоттенгем — АЗ 1:0
Гол: Рішарлісон, 53 (пен).
Вилучення: Вольфе, 85 (друга жовта картка).