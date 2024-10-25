Ліга Європи

Відбулися матчі третього туру другого за значимістю єврокубку.

Сьогодні, 24 жовтня, відбулися матчі третього туру основного етапу Ліги Європи.

У першому матчі бельгійський Андерлехт на своєму полі обіграв болгарський Лудогорець із рахунком 2:0 завдяки голам Едозі та Дреєра. При цьому гості грали у меншості з 30 хвилини після видалення Кайо Відаля.

Андерлехт — Лудогорець 2:0

Гол: Едозі, 67, Дреєр, 90+5.

Вилучення: Кайо Відаль, 30 (пряма червона картка).

У другій зустрічі іспанський Атлетік переміг чеську Славію з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Ніко Вільямс у першому таймі.

Атлетік — Славія Прага 1:0

Гол: Н. Вільямс, 33.

У третій грі французький Ліон поступився турецькому Бешикташу, а єдиним голом відзначився Фернандеш у середині другого тайму.

Ліон — Бешикташ 0:1

Гол: Фернандеш, 71.

У ще одній зустрічі грецький Олімпіакос у гостях обіграв шведський Мальме – 1:0. Єдиний гол забив Ель-Каабі. При цьому греки не реалізували пенальті 83 хвилині, який виконував той самий Ель-Каабі. Українець Роман Яремчук весь матч просидів на лаві запасних.

Мальме — Олімпіакос 0:1

Гол: Ель-Каабі, 30.

На 83 хвилині Ель-Каабі (Олімпіакос) не реалізував пенальті.

Португальський Порту на своєму полі переміг над німецьким Гоффенгаймом з рахунком 2:0. Перемогу "драконам" забезпечили голи Джало та Саму.

Порту — Гоффенгайм 2:0

Голи: Джало, 45+2, Саму, 75.

Шотландський Рейнджерс розгромив румунську Стяуа з рахунком 4:0. Авторами голів стали Лоренс, Ігамане та Черни, який оформив дубль.

Рейнджерс — Стяуа 4:0

Голи: Лоренс, 10, Черни, 31, 55, Ігамане, 72.

Італійський Лаціо в гостях обіграв нідерландський Твенте з рахунком 2:0 завдяки результативним ударам Педро та Ісаксена. При цьому з 11 хвилини нідерландці грали у меншості після вилучення Уннершталля.

Твенте — Лаціо 0:2

Голи: Педро, 35, Ісаксен, 87.

Вилучення: Уннершталль, 11 (пряма червона картка).

Насамкінець лондонський Тоттенгем обіграв нідерландський АЗ з рахунком 1:0. Перемогу "шпорам" забезпечив точний удар Рішарлісона з пенальті на 52 хвилині. Нідерландці закінчували матч у меншості після вилучення Вольфе на 85 хвилині.

Тоттенгем — АЗ 1:0

Гол: Рішарлісон, 53 (пен).

Вилучення: Вольфе, 85 (друга жовта картка).