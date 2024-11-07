Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги Європи, що відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 22:00.

Київське Динамо в четвер, 7 листопада, братиме участь у четвертому турі основного етапу Ліги Європи. Колектив Олександра Шовковського зіграє в Гамбурзі проти угорського Ференцвароша.

Поєдинок приймає стадіон "Фолькспаркштадіон". Початок гри — о 22:00 за Києвом.

Історія протистоянь Динамо та Ференцвароша налічує три зустрічі. На рахунку киян дві перемоги, ще одна гра завершилась унічию.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Ференцварош:

Трансляція розпочнеться в день матчу, о 22:00.

Раніше Динамо поступилося Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2) та Ромі (0:1), тоді як Ференцварош програв Андерлехту та Тоттенгему (по 1:2), але виграв у Ніцци (1:0).

Після "фроді", на підопічних Шовковського чекають зустрічі з Вікторією (Пльзень), Реалом Сосьєдад, Галатасараєм і РФШ.