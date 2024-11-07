Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 7 листопада 2024 року.
Галатасарай — Тоттенгем, getty images
07 листопада 2024, 23:27
У рамках четвертого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА лондонський Тоттенгем вирушив у гості до стамбульського Галатасарая, де "шпори" зазнали поразки у результативному матчі з рахунком 2:3.
Головним героям цього протистояння для турецької команди став зірковий форвард Віктор Осімген, який оформив у ворота команди Анже Постекоглу дубль.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — Тоттенгем у рамках 4 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:
Галатасарай — Тоттенгем 3:2
Голи: Мертенс, 6, Осімген, 31, 39 — Ланкшир, 18, Соланке, 70