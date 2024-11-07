Ліга Європи

Результати матчів Ліги Європи.

7 листопада відбулись матчі четвертого туру основного етапу Ліги Європи.

Айнтрахт мінімально здолав Славію Прага — 1:0. Вирішальний гол на рахунку Мармуша.

Айнтрахт - Славія 1:0

Гол: Мармуш, 58.

Карабах на виїзді переміг Буде-Глімт — 2:1. Героєм матчу став Зубір, який забив переможний м'яч у другому таймі.

Буде-Глімт - Карабах 1:2

Голи: Берг, 41 — Байрамов, 22, Зубір, 70

В центральному матчі туру Галатасарай взяв верх над Тоттенгемом завдяки дублю Осімгена.

Галатасарай — Тоттенгем 3:2

Голи: Мертенс, 6, Осімген, 31, 39 — Ланкшир, 18, Соланке, 70

Ельфсборг та Брага сильнішого не виявили — 1:1.

Ельфсборг - Брага 1:1

Голи: Гольтен, 84 — Аума (автогол), 67

Атлетік завдяки голам Вільямса-молодшого та Серрано здобув перемогу на виїзді над Лудогорцем — 2:1.

Лудогорець — Атлетік 1:2

Голи: Маркус, 20 — Вільямс, 73, Серрано, 74.

Ніцца та Твенте видали результативний матч, який завершився внічию.

Ніцца — Твенте 2:2

Голи: Бога, 66, Шо, 80 — Ротс, 8, Ламмерс, 60

Олімпіакос та Рейнджерс поділили очки — 1:1

Олімпіакос — Рейнджерс 1:1

Голи: Ель-Каабі, 57 — Дессерс, 64.

Рома з Артемом Довбиком, який вийшов у другому таймі, не змогла переграти бельгійський Юніон — 1:1

Юніон — Рома 1:1

Голи: Макаллістер, 77 — Манчіні, 62

Стяуа вдома переграла Мітьюланн — 2:0.

Стяуа — Мітьюланн 2:0

Голи: Тенасе, 16, Бірліджа, 46