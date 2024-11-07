Результати матчів Ліги Європи.
Рома, gettyimages
07 листопада 2024, 21:51
7 листопада відбулись матчі четвертого туру основного етапу Ліги Європи.
Айнтрахт мінімально здолав Славію Прага — 1:0. Вирішальний гол на рахунку Мармуша.
Айнтрахт - Славія 1:0
Гол: Мармуш, 58.
Карабах на виїзді переміг Буде-Глімт — 2:1. Героєм матчу став Зубір, який забив переможний м'яч у другому таймі.
Буде-Глімт - Карабах 1:2
Голи: Берг, 41 — Байрамов, 22, Зубір, 70
В центральному матчі туру Галатасарай взяв верх над Тоттенгемом завдяки дублю Осімгена.
Галатасарай — Тоттенгем 3:2
Голи: Мертенс, 6, Осімген, 31, 39 — Ланкшир, 18, Соланке, 70
Ельфсборг та Брага сильнішого не виявили — 1:1.
Ельфсборг - Брага 1:1
Голи: Гольтен, 84 — Аума (автогол), 67
Атлетік завдяки голам Вільямса-молодшого та Серрано здобув перемогу на виїзді над Лудогорцем — 2:1.
Лудогорець — Атлетік 1:2
Голи: Маркус, 20 — Вільямс, 73, Серрано, 74.
Ніцца та Твенте видали результативний матч, який завершився внічию.
Ніцца — Твенте 2:2
Голи: Бога, 66, Шо, 80 — Ротс, 8, Ламмерс, 60
Олімпіакос та Рейнджерс поділили очки — 1:1
Олімпіакос — Рейнджерс 1:1
Голи: Ель-Каабі, 57 — Дессерс, 64.
Рома з Артемом Довбиком, який вийшов у другому таймі, не змогла переграти бельгійський Юніон — 1:1
Юніон — Рома 1:1
Голи: Макаллістер, 77 — Манчіні, 62
Стяуа вдома переграла Мітьюланн — 2:0.
Стяуа — Мітьюланн 2:0
Голи: Тенасе, 16, Бірліджа, 46