Ліга Європи

Динамо Київ у меншості зазнало поразки від Ференцвароша

Команда Олександра Шовковського не відчувала раннього вилучення в першому таймі, але після перерви розвалилась.

Динамо Київ — Ференцварош , Getty Images

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Динамо Київ — Ференцварош 0:4

Голи: Ворго, 54, 67, Закаріассен, 56, Сальданья, 76



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Михавко (Попов, 80), Дубінчак — Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 63) — Волошин, Буяльський, Кабаєв (Брагару, 63) — Ванат (Герреро, 63).



Ференцварош: Дібуш — Макрецькіс (Каян, 63), Сіссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамірес — Ромменс (Маїга, 63), Абу Фанні — Каді, Захаріассен, Траоре (Грубер, 76) — Б. Ворго (Сальданья, 75).



Попередження: Шапаренко, Бражко — Закаріассен, Макрецькіс, Ромменс



На 17-й хвилині був вилучений Владислав Дубінчак (Динамо Київ) (грубе порушення).