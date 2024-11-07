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Динамо Київ — Ференцварош 0:4
Голи: Ворго, 54, 67, Закаріассен, 56, Сальданья, 76

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Михавко (Попов, 80), Дубінчак — Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 63) — Волошин, Буяльський, Кабаєв (Брагару, 63) — Ванат (Герреро, 63).

Ференцварош: Дібуш — Макрецькіс (Каян, 63), Сіссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамірес — Ромменс (Маїга, 63), Абу Фанні — Каді, Захаріассен, Траоре (Грубер, 76) — Б. Ворго (Сальданья, 75).

Попередження: Шапаренко, Бражко — Закаріассен, Макрецькіс, Ромменс

На 17-й хвилині був вилучений Владислав Дубінчак (Динамо Київ) (грубе порушення).