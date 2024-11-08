Педро приніс перемогу "орлам" на 92-й хвилині гри.
Лаціо - Порту, Getty Images
08 листопада 2024, 00:12
У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи між собою зустрічалися Лаціо та Порту.
Колектив Марко Бароні здолав гостей завдяки голу Педро на 92-й хвилині гри.
Лаціо - Порту 2:1
Голи: Романьолі, 45+5, Педро, 90+2 — Еуштакіу, 66.
Лаціо: Мандас, Нуну Тавареш (Пеллегріні, 89), Романьолі, Жиго (Хіла, 67), Марушич, Весіно, Гендузі, Дзакканьї (Ісаксен, 71), Педро, Тшауна (Ровелла, 67), Кастельянос (Діа, 67).
Порту: Діогу Кошта, Моура, Тіагу Джало, Перес, Мартім (Жоау Маріу, 61), Еуштакіу, Варела (Ніко Гонсалес, 62), Фабіу Вієйра (Андре Франку, 84), Галено, Намасо (Пепе Акіно, 62), Омородіон (Гюль, 76).
Попередження: Жиго (4), Намасо (14), Дзакканьї (28), Омородіон (30), Перес (39), Тіагу Джало (45+1), Гендузі (81), Гюль (81), Пепе Акіно (90+4).