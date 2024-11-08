Ліга Європи

Цього разу кияни поступилися Ференцварошу.

Динамо зазнало четвертої поспіль поразки в Лізі Європи. Команда під керівництвом Олександра Шовковського програла Ференцварошу з рахунком 0:4.

Таким чином, Динамо програло чотири матчі поспіль у Лізі Європи, не забивши жодного гола.

Крім того, "біло-сині" не перемагають 16 матчів поспіль на груповому етапі єврокубків.

Зазначимо, що востаннє Динамо обігравало Ференцварош (1:0) у Лізі чемпіонів 2020 року.