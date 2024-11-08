Цього разу кияни поступилися Ференцварошу.
Гравці Динамо, Getty Images
08 листопада 2024, 00:18
Динамо зазнало четвертої поспіль поразки в Лізі Європи. Команда під керівництвом Олександра Шовковського програла Ференцварошу з рахунком 0:4.
Таким чином, Динамо програло чотири матчі поспіль у Лізі Європи, не забивши жодного гола.
Крім того, "біло-сині" не перемагають 16 матчів поспіль на груповому етапі єврокубків.
Зазначимо, що востаннє Динамо обігравало Ференцварош (1:0) у Лізі чемпіонів 2020 року.