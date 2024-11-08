Завершилися матчі Ліги Європи в слоті 22:00.
Гоффенгайм - Ліон, Getty Images
08 листопада 2024, 00:25
У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи відбулася низка поєдинків.
Виділимо матч Гоффенгайм — Ліон, де два голи було забито на останніх хвилинах, а також поразку команди Жозе Моурінью з рахунком 1:3.
Аякс - Маккабі Тель-Авів 5:0
Голи: 1:0 — 14 Траоре, 2:0 — 27 Тайлор, 3:0 — 39 Годтс, 4:0 — 61 Броббі, 5:0 — 69 Фітц-Джим.
АЗ Алкмар — Фенербахче 3:1
Голи: 1:0 — 59 Дал, 1:1 — 70 Ен-Несірі, 2:1 — 75 Сміт, 3:1 — 87 Касіус.
Вікторія Пльзень — Реал Сосьєдад 2:1
Голи: 1:0 — 13 Аду, 1:1 — 35 Оускарссон, 2:1 — 89 Вашулін.
Гоффенгайм — Ліон 2:2
Голи: 1:0 — 47 Жандре, 1:1 — 66 Абнер, 1:2 — 90+3 Ляказетт, 2:2 — 90+5 Тохумджу.
РФШ — Андерлехт 1:1
Голи: 0:1 — 85 Струйкенс, 1:1 — 90+6, автогол Ндіай.