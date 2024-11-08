Ліга Європи

Коментар тренера після матчу Ліги Європи.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку проти Ференцвароша (0:4) у Лізі Європи.

"Які висновки робити? В 10-х грати з 16-ї чи 17-ї хвилини…

Тим більше, що в першому таймі мали моменти, але м'яч не залетів у ворота. Два моменти чудові були, а у другому таймі самі подарували гол, другий пропустили і гра була зроблена.

Заміна Буяльского? Це моє рішення. У другому таймі команда не зупинилася, команда грала. Пропустили зовсім необов’язковий гол після своєї помилки, коли ми були в перехідній фазі, виходили в атаку. У простому моменті Кабаєв віддав передгольовий пас…

Червона картка? Вона, безумовно, зіграла свою роль", — сказав Шовковський у етері MEGOGO.

На Football.ua доступний огляд матчу Ференцварош — Динамо.