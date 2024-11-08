Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Великі сподівання в нас були на те, аби отримати максимально позитивний заряд від виступу українських клубів у єврокубках перед заключними вихідними клубного футболу на тлі чергової міжнародної перерви, що стрімко насувається. Але ні. Дива не сталось. Київське Динамо не змогло зупинити свою невдалу серію виступів у Лізі Європи УЄФА й виключно погіршило власне становище. Поразка стала реальністю через безглузде вилучення передусім? А є сумніви в цьому? Команда Олександра Шовковського потім у першому таймі показала, на що здатна, і якби хоча б один гол забила, можливо, не таким би сумним вийшов підсумок зустрічі. А що тепер із усім цим робити — не знає ніхто.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Фолькспаркштадіон (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 8,0. 0:4 на табло, але в кого в здоровому глузді взагалі може виникнути бажання звинуватити в цій поразці воротаря Динамо? Тут радше треба дякувати, що цих 0:4 не було ще за підсумками першого тайму, бо підстави до цього як раз мали місце. Дев’ять сейвів — це навіть більше, аніж просто "багато" за такого сценарію гри.

Олександр Караваєв — 5,0. Автор чи не першого гольового моменту в грі на обидві команди, а також потенційний автор забитого м’яча в другій половині за скрутних умов, якби влучив по воротах із вигідної позиції. Караваєв нині на підйомі й точно заслуговував на місце в старті на цей матч, але, як і решта партнерів, понаднормовою роботою не відзначався.

Крістіан Біловар (5,0) — Тарас Михавко (4,0) — 4,5. Михавко цього разу без автоголу, на щастя, але з результативним відскоком на суперника, на жаль. Відносно ж Біловара й сказати нічого — це був би черговий непоганий матч для Крістіана, якби не вилучення, бо мінімум помилок та лише одна програна дуель у меншості.

Владислав Дубінчак — вилучення на самому початку гри, після якого команда має понад 75 хвилин перебувати в меншості. Причому таке необов’язкове. Тут і коментувати нічого.

Віталій Буяльський — жертва обставин.

Володимир Бражко — 5,0. Вилучення на початку гри на опорному півзахиснику Динамо в принципі жодним чином не позначилось — він би й без того мав добряче працювати в своїй зоні, просто так роботи стало ще більше. Фірмовий дальній удар ми побачили лише одного разу — вражень по собі він не залишив.

Микола Шапаренко — 4,0. Вилучення, тиск суперників, гра в меншості, у атаці нічого не вдається на завершення. Але це все одно не привід утрачати контроль над емоціями. Якби Ромменс у другому таймі був би трішки більш винахідливим, Динамо би догравати вдев’ятьох, а Шапаренка сприймали б чи не на рівні з Дубінчаком за внесок у цю поразку. Треба зберігати контроль.

Назар Волошин — 4,5. Черговий шанс для Волошина продемонструвати нам, чому Андрій Ярмоленко в своєму поважному футбольному віці має стати гравцем ротації, а не основи, але Назар і його не використав. Дві невдалі спроби пробити, жодної передачі на загострення, кілька виграних дуелей та мінімум зустрічей із м’ячем. Був би готовий до появи на полі Ярмоленко, Волошин би цей матч не провів повністю.

Владислав Ванат — 4,5. Удар у поперечину головою — то був супермомент для нападника Динамо, але разом із тим і єдиний його шанс забити гол у цій зустрічі. Суперники на такому рівні простору не залишають, як це робив Інгулець минулими вихідними, тож і переваги Ванат над ними немає.

Владислав Кабаєв — 3,5. Тут усе просто: влучив би трохи нижче в першому таймі — був би героєм, натомість привіз у другому пропущений м’яч — тому став одним із антигероїв, бо після тої помилки Кабаєва команда розвалилась і втратила останні емоції. А там — бігай-не бігай, борись-не борись, уже пізно щось змінювати.

Костянтин Вівчаренко — 5,0. Конкурент за позицією добряче схибив, тож Вівчаренко має шанс зачепитись за постійне місце в основі. Його термінова поява на полі посеред першого тайму майже стада ключовою подією, бо момент з ударом від Кабаєва в поперечину прийшов саме з пасу Вівчаренка. Та й у подальшому Костянтин відіграв так, немов перебував на полі з перших хвилин — цілком органічно.

Максим Брагару — 4,5. Приблизно пів години часу було в Брагару, аби себе зарекомендувати з найкращого боку, бо й позиція Кабаєва тепер перебуватиме під питанням на останню гру перед міжнародною перервою. Максим увійшов у гру начебто й непогано, але його ударам у межах штрафного явно бракувало влучності. Хоча й напружити захист суперників таки вдалось.

Валентин Рубчинський — Едуардо Герреро — 4,5. Як і попередники з перших хвилин, ці дві опції ротації Шовковського себе не зарекомендували найкращим чином. Форварду не вдалось нав’язати боротьбу в чужому штрафному, а півзахисник обмежився 11 ідеально точними передачами, але програв усю боротьбу.

Денис Попов — заміна для того, аби продемонструвати, що проблеми в центрі оборони Динамо незабаром можуть або зменшитись, або взагалі зникнути. Бо без Попова ця ланка виглядає в "біло-синіх" дуже ніяково.