Ліга Європи

Розповідаємо про суперника Динамо.

Продовжуємо обговорювати тему спонсорства у футбольних клубах. Вчора у вас була можливість почитати про клуб – плоть від плоті компанії “Філліпс”, а сьогодні український клуб грає із суперником, прогрес якого був би неможливим без інтересу спонсора, що з'явився на горизонті приблизно до сторіччя клубу.

Величезна частина історії Вікторії пройшла далеко від гучних вікторій. У чемпіонаті Чехословаччини клуб довго виступав у другому дивізіоні, регулярно виконуючи роль ліфта. 1971-го він виграв Кубок, єдиний трофей у XX столітті, і вийшов у єврокубки – але навіть тоді він “у комплекті” з титулом вилетів до другого дивізіону. Цікаво, що тоді Вікторія одразу потрапила у Кубку володарів Кубків на Баварію – і програла у Мюнхені 1:6. Цікаво, за всю історію у Баварії в єврокубках були слабшi суперники?

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Після поділу Чехословаччини на дві країни Вікторія почала грати у вищій лізі частіше, але це було проявом швидше математики, ніж чистого прогресу. Все ж таки розуміють, що дев'яте, одинадцяте, чотирнадцяте місця серед чеських команд, які займали пльзенці, були б все тим же курсуванням між дивізіонами, якби в розіграші брали участь ще й словацькі команди. І до єврокубків Вікторія, до речі, навіть у незалежній Чехії не виходила дуже довго.

При цьому гравців “Вікторка” виховувала, без перебільшення, великих. І Павло Недвед, і Петро Чех починали саме тут, але вже у юніорському віці покинули Пльзень – щоб транзитом через Дуклу та Хмел відповідно перейти до празької Спарти. Шкода...

Шкода стала основним акціонером клубу в 2005 році і під антикрилом чеського автоконцерну Вікторія моментально стала величиною зовсім іншого масштабу. Вже 2007-го пльзенці повторили свій історично найкращий результат (п'яте місце), 2011-го виграли перше чемпіонство – і з того часу лише раз випали з трійки.

Початок нової ери збігся з часами, коли чеський чемпіонат на європейському рівні зовсім не котувався. Що ж, гарнішим був шлях “Вікторки” до груп єврокубків. 2011-го, наприклад, проходили, Пюнік, Русенборг і Копенгаген, 2012-го – Металург (Руставі), Рух і Локерен. Більш того, в другому випадку пльзенці обмінялися перемогами з самим Атлетіко, а у плей-офф вибив Наполі! над самим праймовим Шахтарем у 2014-му була дуже, дуже неприємною несподіванкою.

Звичайно ж, для Вікторії (і, напевно, для Шкоди) єврокубки – це можливість себе показати, і, безумовно, головні матчі року. Торік пльзенці здобули немислиме досягнення, яке і не кожному топ-клубу підкорялося: 11 єврокубкових перемог поспіль! Так, багато в чому це було через статус Ліги конференцій, суперників, які були з Косова та Мальти, але те ж загребське Динамо, наприклад, обіграли двічі.

11-матчева переможна серія плавно переросла у семиматчеву без пропущених. Тоді з Серветтом зіграли двічі по 0:0, пройшли його по пенальті – і потім навіть із Фіорентіною на виїзді зіграли без голів та вдома, і на виїзді до овертайму. Лише у додатковий час, після 750 “сухих” хвилин, Ніко Гонсалес пробив стіну імені Марцина Єдлiчки.

При цьому Єдлiчка, який у ході цього сезону і на лавці встиг посидіти, – далеко не головна запорука успіху. Чеський клуб у принципі любив брати своє обороною, а вже під керівництвом Мирослава Коубека остаточно перетворився на “броню”. На початку сезону, наприклад, Вікторія видала серію у вісім матчів з одним-єдиним пропущеним голом. Цей гол відбувся у грі з Кривбасом – мабуть, Аду за це і підписали, як за вирішення завдання найвищого ступеня складності.

Коубек ставить футбол із трьома центральними захисниками – і у цьому футболі навіть Світлозар Маркович, Партизану з яким у складі Динамо закинуло дев'ять, виглядає дуже надійним захисником. Щодо переходу в атаку, то за це у Вікторії відповідають футболісти, ні багато ні мало, рівня збірної. І Павло Шульц, і Лукаш Черв їздили на чемпіонат Європи, та й до елітної групи Ліги націй зовсім недавно вийшли. Лукаш добре проявляє себе як опорник, Павло – як гравець атакуючої групи.

Тим більше, що партнери у нього все краще та краще. Насамперед, звичайно, Видра. Колишня мегазірка Чемпіоншипу, людина, мати якої у складі здавалося читерством, губилася на більш серйозному рівні – але не переоцінюватимемо чемпіонат Чехії. Атаці Вікторії Матей, звичайно, став у нагоді.

Крім цього, підростає Даніель Вашулін. Сім голів та три асисти до листопада – непогано для молодого таланту, якого Вікторія купила лише влітку... Ну і не ігноруватимемо слона в кімнаті. Прінс Аду просто чудово почав на новому місці. Два асисти, вісім голів, причому один із них – у фантастичній грі проти франкфуртського Айнтрахта, яка закінчилася 3:3. Тоді Коубек явно не спрацював план на гру, але Прінс врятував. За Кривбас так результативно він не грав.

При цьому, зважаючи на все, нової зустрічі Аду з Динамо не буде. Через бюрократичні труднощі Аду не встиг вчасно повернутися до Чехії після ігор збірних... Та й взагалі. Сама по собі команда не більше, ніж середня: і Видра на спаді, і Вашулін ще дуже-дуже “зелений”, і Маркович – все той же Маркович, і в принципі прохідних, не дуже добре укомплектованих позицій у суперника Динамо вистачає. Досить боятися – пора виходити, щоб перемагати.

Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.