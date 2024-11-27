Ліга Європи

Гравець "біло-синіх" дав ексклюзивний коментар журналісту Football.ua.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан узяв участь у пресконференції, присвяченій матчу киян проти Вікторії Пльзень у Лізі Європи.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Гравець "біло-синіх" не став виділяти когось із майбутніх опонентів.

"Не можу нікого відзначити, адже Вікторія Пльзень сильна командною грою", - передає слова Бущана журналіст Football.ua Владислав Жиряков.

Поєдинок між Динамо та Вікторією відбудеться в четвер, 28 листопада, на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, розпочавшись о 19:45 за київським часом.

Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.