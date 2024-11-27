Ліга Європи

Спеціаліст дав ексклюзивний коментар журналісту Football.ua.

Головний тренер Вікторії Пльзень Мірослав Коубек узяв участь у пресконференції, присвяченій матчу проти Динамо Київ у Лізі Європи.

Зокрема, спеціаліст відповів, чи вважає він своїх підопічних фаворитами майбутньої зустрічі.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

"Ми граємо на виїзді, що завжди складніше, і ми граємо проти якісної команди. Звичайно, ми знаємо, що теж маємо якість, а в такому випадку я кажу, що шанси 50 на 50", — передає слова Коубека журналіст Football.ua Владислав Жиряков.

Нагадаємо, поєдинок п'ятого туру Ліги Європи між Динамо та Вікторією відбудеться в четвер, 28 листопада, на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, розпочавшись о 19:45 за київським часом.

Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.