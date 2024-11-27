Ліга Європи

Наставник киян поділився своїми думками перед грою Ліги Європи.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА київське Динамо зіграє в номінально домашньому матчі з Вікторією Пльзень.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський напередодні цього єврокубкового протистояння відвідав пресконференцію, під час якої відповів на питання журналістів.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Спеціаліст назвав сильні сторони чеських команд, приділивши увагу хорошій формі майбутнього суперника.

"Можу сказати, що команди з Чехії завжди вирізнялися бійцівськими якостями. Грати проти них завжди було непросто, але такі матчі є цікавими для вболівальників. Що стосується конкретно Вікторії, то її результати говорять самі за себе. Команда постійно грає в єврокубках і бореться за найвищі місця в чемпіонаті Чехії. Команда, яка не програла жодної гри в цьому циклі, як у кваліфікації, так і в ході основного етапу. Це говорить про її стабільність та агресивність", — передає слова Шовковського журналіст Football.ua Владислав Жиряков.

Шовковський також відповів, чи звикли його підопічні до переїздів.

"На високому рівні немає дрібниць. Ми можемо звикнути, але це все накладається, залишаючи нас без додаткових можливостей. Про це вже багато говорилося, не хочеться повторювати, проте, якщо відверто, звикнути то може й звикнули, але все одно це має свій вплив".

Поєдинок 5-го туру Ліги Європи між Динамо та Вікторією пройде у четвер, 28-го листопада, на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Матч Динамо Київ та Вікторії обслужить португальська бригада арбітрів на чолі з Луїшем Годінью.

Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.