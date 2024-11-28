Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та римська Рома.

Лондонський Тоттенгем та римська Рома зіграють у п'ятому турі Ліги Європи УЄФА на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Анге Постекоглу, на тлі розгрому Манчестер Сіті (4:0), використав із перших хвилин Грея ліворуч у захисті, тоді як Бентанкур розташується в опорній зоні, а Джонсон долучиться до зони під нападниками.

Клаудіо Раньєрі, після поразки від Наполі (0:1), залучив до стартового складу Гуммельса до трійки в центрі оборони, тоді як Паредес гратиме в центрі поля, а Дібала повернеться на правий фланг атаки, яку очолить Артем Довбик.

Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Девіс, Грей — Бентанкур, Сарр — Джонсон, Кулусевські, Сон — Соланке.

Запасні: Остін, Вайтмен, Біссума, Меддісон, Удоджі, Бергвалль, Олусесі, Кінг, Вільямс-Барнетт, Гарді.



Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Челік, Паредес, Коне, Анхеліньйо — Дібала, Довбик, Ель Шаараві.

Запасні: Марін, Раян, Крістанте, Пеллегріні, Абдулхамід, Суле, Ле Фе, Бальданці, Салемакерс, Залевські, Пізіллі, Сангаре.



Гра Тоттенгем — Рома почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.