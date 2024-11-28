Ліга Європи

Команді Олександра Шовковського нарешті вдалося забити в основному раунді ЛЄ.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги Європи київське Динамо зазнало поразки від Вікторії Пльзень з рахунком 1:2.

На п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму підопічним Олександра Шовковського нарешті вдалося забити свій перший гол у цьому розіграші другого за престижем єврокубка, проте цей м'яч ніяк не вплинув на підсумковий результат.

Автором цього шедеврального гола став Владислав Кабаєв, який, схоже, планував здійснити навісну передачу, проте м'яч залетів точно у верхній кут воріт.

ВІДЕО ГОЛА ВЛАДИСЛАВА КАБАЄВА: