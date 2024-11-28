Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 28 листопада 2024 року.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги Європи київське Динамо зазнало поразки від Вікторії Пльзень з рахунком 1:2.

Команді Олександра Шовковського за рахунку 0:2 вдалося забити шедевральний гол "престижу" наприкінці другого тайму, проте цього виявилося недостатньо для того, щоб здобути бодай якісь очки за підсумками цього протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Вікторія Пльзень у рамках 5 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:

Динамо Київ — Вікторія Пльзень 1:2

Голи: Кабаєв, 90+5 — Видра, 55, Шульц, 90



Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 64), Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко (Герреро, 73) — Бражко, Рубчинський (Кабаєв, 64) — Буяльський, Ванат, Шапаренко.

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Две, Маркович, Ємелка — Каду, Черв (Вашулін, 85), Калвах, Шульц, Суаре (Гавел, 71) — Видра (Слончик, 85) — Ірка (Сойка, 76).



Попередження: Бражко — Маркович, Гавел