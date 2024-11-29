Ліга Європи

Керманич Вікторії Пльзень висловився про перемогу над Динамо у Лізі Європи.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги Європи київське Динамо зазнало поразки від Вікторії Пльзень з рахунком 1:2.

Головний тренер чеського колективу Мірослав Коубек розповів про те, в чому його команда була кращою за український гранд за підсумками очного протистояння.

"Можу сказати, що моя команда досить добре грає комбінаційно. Команда вірить у те, що говорить їй тренерський штаб. Команда намагається виконувати тренерські вказівки і виконує усі настанови тренерського штабу. І це така гра не тільки у Вікторії, а весь чеський футбол цим вирізняється зараз.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Ми не робимо акцент на індивідуальних якостях виконавців. Головне — це командна робота та виконання поставлених завдань спільними силами", — відповів Мірослав Коубек на питання журналіста Football.ua Владислава Жирякова.