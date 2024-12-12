Українці не потрапили до стартових складів Олімпіакоса та Роми.
Артем Довбик, Getty Images
12 грудня 2024, 18:59
У рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Рома прийматиме Брагу, тоді як Олімпіакос — Твенте.
Центрфорварди італійського (Артем Довбик) та грецького (Роман Яремчук) клубів опинилися на лавах запасних.
Стартовий склад Роми:
Основна 11-ка Олімпіакоса:
Матчі розпочнуться о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, на рахунку 27-річного Довбика зараз 6 голів у 18 поєдинках у всіх турнірах, тоді як 29-річний Яремчук відзначився лише одним результативним ударом у 9 зустрічах.