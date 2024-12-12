Ліга Європи

Українці не потрапили до стартових складів Олімпіакоса та Роми.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Рома прийматиме Брагу, тоді як Олімпіакос — Твенте.

Центрфорварди італійського (Артем Довбик) та грецького (Роман Яремчук) клубів опинилися на лавах запасних.

Стартовий склад Роми:

Основна 11-ка Олімпіакоса:

Матчі розпочнуться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, на рахунку 27-річного Довбика зараз 6 голів у 18 поєдинках у всіх турнірах, тоді як 29-річний Яремчук відзначився лише одним результативним ударом у 9 зустрічах.