Ліга Європи

Вашій увазі результати п'яти поєдинків турніру.

У рамках першої половини шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 у четвер, 12 грудня, завершилися ще п'ять поєдинків.

Гоффенгайм і Стяуа не виявили сильнішого в Німеччині, так і не порадувавши вболівальників голами.

Гоффенгайм — Стяуа 0:0

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек, Чавес (Акпогума, 64), Нсокі, Юрасек (Прасс, 79) — Штах, Самассеку — Брун Ларсен (Табакович, 72), Крамарич, Бішоф (Гайгер, 64) — Гложек (Мерштедт, 46)

Стяуа: Тирновану — Крецу, Попеску, Дава, Радунович — Кірікеш, Шут — Мікулеску, Олару (Тома, 90+3), Тенасе — Попа (Альхассан, 64)

Попередження: Бішоф, Мерштедт, Чавес, Гайгер — Олару, Мікулеску, Крецу

Лудогорець у другому таймі домашньої зустрічі з АЗ врятувався від поразки.

Лудогорець — АЗ 2:2

Голи: Чочев, 61, Дуа, 63 — ван Боммел, 14, Майкума, 19

Лудогорець: Падт — Куртулуш, Вердон (Вітрі, 78), Алмейда, Гроппер — Чочев, П. Нарессі, Пйотровські (Йорданов, 87) — Е. Маркус (Камара, 87), Дуа (Р. Секо, 78), Рік

АЗ: Овусу-Одуро — Майкума (Касіус, 89), Гус, Пенетра, Волфе — Копмейнерс (Бурместер, 70), Мейнанс, Класі — Поку (Ладо, 79), Перротт (Мердінк, 70), ван Боммел (Даль, 79)

Попередження: Чочев, П. Нарессі — Гус, Копмейнерс, Волфе

Галатасарай у компенсований час втратив виїзну перемогу над Мальме.

Мальме — Галатасарай 2:2

Голи: Ботгейм, 24, Пенья, 90+2 — Єлерт, 43, Акгюн, 56

Мальме: Перссон — Стрюгер Ларсен, Реслер, Зеттерстрем, Бусанелло — Крістіансен (Телін, 74), Йонсен, Розенгрен (Пенья, 74), Болін (Алі, 65) — Рієкс (Берг, 82), Ботгейм

Галатасарай: Муслера — Санчес (Демірбай, 33), Балтаджи, Бардакджи, Кутлу — Торрейра, Сара (Акман, 87) — Єлерт (Зієш, 87), Мертенс (Нельссон, 73), Акгюн — Батшуаї

Попередження: Болін, Рієкс — Торрейра, Балтаджи

ПАОК у Греції розбив Ференцварош, тричі уразивши ворота угорців у другій половині поєдинку.

ПАОК — Ференцварош 5:0

Голи: Тайсон, 10, Томас, 29, чалов, 76, Живкович, 80 (пен.), Десподов, 89

ПАОК: Котарскі — Хонні, Кендзьора, Міхайлідіс, Баба — Камара (Шваб, 83), оздоєв — Живкович (Шортайр, 83), Константеліас, Тайсон (Десподов, 73) — Томас (чалов, 62)

Ференцварош: Дібус — Макрецкіс, Сіссе (Р. Густаво, 77), Гартенманн, Рамірес — Ромменс (Захаріассен, 46), Маїга (Тот, 77) — Грубер (Місіджан, 66), Абу Фані, Траоре (Каді, 66) — Салданья

Попередження: Тайсон, Камара — Салданья, Абу Фані, Рамірес, Грубер

Юніон Сент-Жилуаз вдома дотиснув Ніццу завдяки другому голу Івановича.

Юніон Сент-Жилуаз — Ніцца 2:1

Голи: Іванович, 33, 90+2 — Гессан, 45+1

Юніон Сент-Жилуаз: Моріс — Халайлі, Мак Аллістер, Берджесс, Матіда — Садікі, Ванхутте, Буфаль (Ель-Хадж, 79) — Фусейні (Родрігес, 56), Іванович, Н'янг

Ніцца: Булка — Луше, Бомбіто, Росаріо, Нанджу (Клосс, 65) — Діоп (Бусніна, 90+2), Камара (Ндомбеле, 65), Будаї — Буанані — Мукоко (Лаборд, 65), Гессан

Попередження: Ванхутте, Мак Аллістер, Халайлі, Іванович — Бомбіто