Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 12 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги Європи Рома розгромила Брагу з рахунком 3:0.

Римський клуб, у другому таймі за який на поле вийшов український форвард Артем Довбик, відправив у ворота португальської команди три "сухих" м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для успіху в цьому протистоянні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Брага у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Рома — Брага 3:0

Голи: Пеллегріні, 11, Абдулхамід, 47, Ермосо, 90+1

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Ермосо, 74), Ндіка — Абдулхамід, Пізіллі (Ле Фе, 85), Коне, Залевські — Суле (Ель-Шаараві, 73), Пеллегріні (Салемакерс, 73) — Дібала (Довбик, 46)

Брага: Матеус — Феррейра, Олівейра, Бамбу (Марін, 46), Фернандеш — Горбі, Моутінью (Саласар, 56), Гарбі (Горнічек, 70) — Мартінес, Ель-Уаззані (Фернандес, 74), Р. Орта (А. Орта, 56)

Попередження: Гуммельс — Фернандеш, Р. Орта

Вилучення: Матеус, 68