Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 12 грудня 2024 року.

Манчестер Юнайтед у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи у гостях здобув перемогу над Вікторією Пльзень (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли чехи забили зусиллями Видри, але потім на 62 хвилині "червоні дияволи" зрівняли цифри на табло завдяки голу Гойлунна.

Перемогу команді Рубена Аморіма приніс забитий м'яч у виконанні того ж таки Гойлунна на 88 хвилині, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вікторія Пльзень — Манчестер Юнайтед у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Вікторія Пльзень — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Видра, 48 — Гойлунн, 62, 88.

Вікторія Пльзень: Едлічка — Двех, Маркович, Ємелка — Каду (Гавел, 78), Черв, Калвах, Суаре — Видра (Сойка, 86), Шульц — Вашулін (Аду, 71).

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазраві, Де Лігт, Мартінес — Далот (Гарначо, 81), Фернандеш, Каземіро (Угарте, 81), Маласія — Рашфорд, Зіркзе, Амад.

Попередження: Рашфорд, Де Лігт, Мазраві.