Результати матчів сьомого туру в слоті 19:45.
У четвер, 23 січня, відбулися низка поєдинків основного етапу Ліги Європи.
До вашої уваги результати матчів перших матчів, зіграних за ігровий день.
Буде-Глімт — Маккабі Тель-Авів 3:1
Голи: Хег, 39, 65 (з пенальті), Ев'єн, 62 — Перец, 12.
Порту — Олімпіакос 0:1
Гол: Ель-Каабі, 79.
Порту: Діогу Кошта, Моура (Намасо, 81), Тіагу Джало, Перес, Жоау Маріу (Зе Педру, 73), Варела, Ніко Гонсалес, Галено, Мора де Карвалью (Фабіу Вієйра, 73), Пепе Акіно (Гонсалу Боржеш, 59), Агехова (Гюль, 80).
Олімпіакос: Цолакіс, Ортега, Карму, Рецос, Родіней, Музакітіс, Дані Гарсія, Шикінью (Стаменіч, 89), Костулас, Масурас (Вельде, 46), Ель-Каабі (Яремчук, 90).
Попередження: Перес (23), Агехова (53), Дані Гарсія (59), Гонсалу Боржеш (85).
Фенербахче — Ліон 0:0
Фенербахче: Егрібаят, Акчічек, Сеюнджю, Джіку, Тадич (Ундер, 82), Кахведжі (Сен-Максімен, 59), Шиманьскі, Амрабат, Фред, Осейї-Семюел, Ен-Несірі (Джеко, 72).
Ліон: Лукас Перрі, Абнер, Ніакате, Мата, Кумбеді (Чалета-Цар, 68), Толіссо (Верету, 79), Матіч, Фофана (Ляказетт, 43), Шеркі, Бенрахма, Мікаутадзе (Нуама, 79).
Попередження: Умбеді (31), Кахведжі (32), Ніакате (45+8), Ляказетт (50), Акчічек (64), Амрабат (72), Чалета-Цар (74), Толіссо (77), Осеї-Семюел (87).
Мальме — Твенте 2:3
Голи: Йонсен, 32, Крістіансен, 79 — Стейн, 28 (з пенальті), ван Волфсвінкел, 61 (з пенальті), Лагербільке, 64.
Карабах — ФКСБ 2:3
Голи: Андраде, 1, Дава, 40 (автогол) — Шут, 7, Мікулеску, 45+4, Шут, 73.
Гоффенгайм — Тоттенгем 2:3
Голи: Штах, 68, Моква, 88 — Меддісон, 3, Сон Хин Мін, 22, 77.
Гоффенгайм: Бауманн, Юрасек, Нсокі, Акпогума, Кадержабек, Бекер, Штах (Моква, 79), Бісхоф (Чавес, 80), Гложек (Міхелер, 81), Морстедт, Крамарич.
Тоттенгем: Остін, Девіс, Дрегушін, Грей, Порро, Меддісон (Олусесі, 89), Бентанкур, Бергвалль, Сон Хин Мін (Ленкшир, 79), Кулусевскі, Рішарлісон (Мур, 56).
Попередження: Акпогума (10).
Вікторія Пльзень — Андерлехт 2:0
Голи: Черв, 3, Аду, 45.